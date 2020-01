Bruce Springsteen ristamperà cinque album in vinile

Bruce Springsteen ha annunciato che ristamperà cinque suoi album in vinile, alcuni dei quali mai distribuiti in questo formato dai tempi della loro pubblicazione originale.

I dischi scelti sono 18 Tracks (1999), Live in New York City (2001), The Rising (2002), Devils & Dust (2005) e Live in Dublin (2007). I cinque LP, ristampati dai master originali, saranno in vendita a partire dal 21 febbraio.

Come specificato dal Boss via Instagram, questa sarà la prima volta che sarà distribuito in vinile Live In Dublin, registrato originariamente con la Sessions Band. Ognuno dei cinque album, inoltre, risale agli anni in cui Springsteen era tornato al lavoro con la E Street Band, i musicisti con cui aveva collaborato tra il 1972 e il 1989. The Risng, ad esempio, è stato il primo album registrato dopo la reunion del 1999.

L’operazione di ristampa, quindi, potrebbe essere un anticipo del nuovo album di Springsteen con la E Street Band, in uscita prevista per il 2020. «Ho scritto quasi un intero album di inediti per la band», aveva detto il Boss lo scorso maggio. «È spuntato praticamente dal nulla».