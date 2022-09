Bruce Springsteen pubblicherà il nuovo album l’11 novembre

Bruce Springsteen ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Non è il disco di inediti con la E Street Band che qualcuno si aspettava, ma un album di cover, il suo primo dai tempi delle Seeger Sessions.

Si intitola Only the Strong Survive ed è un disco di classici soul. Uscirà l’11 novembre in digitale, CD e doppio LP. È prodotto da Ron Aniello.

«Questa volta ho fatto un album in cui la voce è al centro», dice Springsteen. «Mi sono ispirato a Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray e Scott Walker, tra i tanti. Ho cercato di rendere giustizia a loro e ai grandi autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è far sì che il pubblico contemporaneo ne sperimenti bellezza e gioia come ho fatto io da quando l’ho ascoltata per la prima volta».

Il disco contiene pezzi incisi tra gli altri da Temptations, Four Tops, Aretha Franklin, Diana Ross con le Supremes (sotto la tracklist). Ci sono anche due duetti con Sam Moore. Vi partecipano gli E Street Horns, ci sono arrangiamenti per archi di Rob Mathes e cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr, Dennis Collins, Fonzi Thornton.

Una scritta in copertina annuncia che si tratta del primo volume di un progetto di cover.

Pochi minuti dopo l’annuncio, Springsteen ha pubblicato il primo singolo. Si tratta di Do I Love You (Indeed I Do), pezzo scritto e pubblicato nel 1965 da Frank Wilson.

Ecco la tracklist di Only the Strong Survive:

1 “Only The Strong Survive” (Jerry Butler)

2 “Soul Days” (Featuring Sam Moore) (Dobie Gray)

3 “Nightshift” (The Commodores)

4 “Do I Love You (Indeed I Do)” (Frank Wilson)

5 “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” (The Walker Brothers)

6 “Turn Back The Hands of Time” (Tyrone Davis)

7 “When She Was My Girl” (The Four Tops)

8 “Hey, Western Union Man” (Jerry Butler)

9 “I Wish It Would Rain” (The Temptations)

10 “Don’t Play That Song” (Aretha Franklin)

11 “Any Other Way” (Jackie Shane)

12 “I Forgot To Be Your Lover” (Featuring Sam Moore) (William Bell)

13 “7 Rooms of Gloom” (The Four Tops)

14 “What Becomes of the Brokenhearted” (Jimmy Ruffin)

15 “Someday We’ll Be Together” (Diana Ross and the Supremes)