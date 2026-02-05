Bruce Springsteen pubblicherà il cofanetto del concerto a Asbury Park

«Lo considero uno dei cinque o tre migliori concerti che abbiamo mai fatto». Bruce Springsteen non ha dubbi quando si parla del suo concerto con la E Street Band a Asbury Park, nel New Jersey, tenutosi il 15 settembre 2024 all’interno del Sea.Hear.Now Festival. E considerando quanti concerti ha tenuto il Boss nella vita, arrivare a inserirlo nella sua personale top 3/5 è molto significativo.

Uno show speciale che il prossimo 18 aprile verrà pubblicato per la prima volta in formato fisico con un cofanetto da 5LP (o triplo CD) per il Record Story Day. Un live di oltre tre ore e mezza, con una set list speciale per l’occasione, visto il ritorno a casa di Springsteen, in cui hanno trovato spazio brani come Blinded By the Light, Thundercrack, Does This Bus Stop at 82nd Street?, e 4th of July, Asbury Park (Sandy). Il titolo: Live From Asbury Park 2024.

«Lo considero uno dei cinque o tre migliori concerti che abbiamo mai fatto», ha dichiarato Springsteen a Rolling Stone nel 2025. «Per me è stato davvero speciale. Anche perché ero in quella città quando non c’era nessuno, quando era una città fantasma. Voglio dire, Asbury Park è stata una città fantasma per 30 anni. Io e i ragazzi veniamo da lì. Quindi esserci per la sua rinascita, mentre è tornata in vita, vedendo che ciò accadeva su quella spiaggia davanti a noi in una bellissima notte di settembre è stata una delle esperienze più belle della mia vita».

Bruce Springsteen - Live In Asbury Park 15/09/2024 - Full Concert (1080p Reconstructed)

Il Record Store Day sarà l’occasione per l’uscita di alcuni dischi interessanti. Neil Young & the Chrome Hearts pubblicheranno un album live legato al world tour del 2024, Olivia Dean il suo showcase a BBC Radio 1 Live Lounge mentre i Weezer pare abbiano trovato un album andato perso, registrato a inizio carriera, che finalmente vedrà la luce con il titolo di 1192. Sempre parlando di live album, si accodano anche i Blur con la prima volta in vinile di Live At The Budokan del 1996 e gli Air con Moon Safari – The Athens Concert dal tour celebrativo del 2024/25.

Qui l’elenco di tutte le uscite previste per il Record Store Day.