Bruce Springsteen pubblica un nuovo album live

Bruce Springsteen ha fatto un regalo a tutti i suoi fan quando, nel giorno di Natale, ha pubblicato un nuovo album live. Sta volta è toccato a No Nukes, i concerti benefici registrati il 21 e il 22 settembre del 1979 al Madison Square Garden di New York.

In quell’occasione, Bruce suonò per la prima volta dal vivo The River, oltre alla cover di Stay di Maurice Williams and the Zodiacs’.

Un’ottima occasione per ascoltare un po’ di musica live del Boss, a pochi giorni dalla release di Springsteen on Broadway. Cliccate qui per scaricare l’audio.