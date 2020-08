Bruce Springsteen parteciperà a un tributo in streaming per Joe Strummer

Bruce Springsteen, Bob Weir e Lucinda Williams sono alcuni degli artisti che festeggeranno il compleanno di Joe Strummer in “A Song for Joe: Celebrating the Life of Joe Strummer”, uno speciale evento in streaming organizzato per il 21 agosto.

Il tributo è stato pensato e prodotto da Jesse Malin, musicista di New York, dal dj radiofonico Jeff Raspe e dal manager David Zonshine. Lo show durerà due ore e sarà visibile gratuitamente su YouTube e sul sito di Strummer. Tutte le donazioni raccolte verranno devolute a Save Our Stages, un’organizzazione che aiuta i locali di musica indipendente durante la pandemia.

Durante l’evento verranno trasmessi video inediti di Strummer dal vivo, insieme a messaggi e performance di musicisti, registi, attori e altri fan del frontman dei Clash, tra cui Tom Morello, Josh Homme, Jim Jarmusch, Steve Buscemi, Bad Brains’ HR, Brian Fallon, Beto O’Rourke, Albert Hammond, Jr. e Nikolai Fraiture degli Strokes, Shepard Fairey, Spider Stacy dei Pogues, Dhani Harrison, Cherry Glazerr e Matt Dillon.

«Vedere tutti questi musicisti e artisti farsi avanti per onorare Joe è davvero commovente», ha detto la moglie Lucinda Tait in un comunicato. «La comunità è sempre stata importante per lui. Non importa se si trattasse di suonare musica con amici, organizzare serate e stravolgere festival, Joe voleva sempre far unire le persone. Anche se non potremo stare nella stessa sala, non riesco a pensare a un modo migliore per sentirci uniti. Joe l’avrebbe adorato».