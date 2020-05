Bruce Springsteen: nuovo album dal vivo per beneficenza

Continuano le pubblicazioni a scopo benefico firmate Bruce Springsteen: dopo aver pubblicato London Calling: Live In Hyde Park, il Boss ha reso disponibile il concerto registrato durante una delle sei date alla Brendan Byrne Arena di East Rutherford, New Jersey, nel 1981. 28 tracce con i classiconi Thunder Road, The River, Badlands, oltre a qualche chicca. Come quella che trovate qui sotto. Tutti i proventi del disco, che potete acquistare per 9.95 dollari sul sito ufficiale, andranno al New Jersey Pandemic Relief Fund.

Questa la copertina:

Qui invece, un anticipo di quello che vi aspetta. La versione live di Johnny Bye-Bye: