Bruce Springsteen: «Lana Del Rey è una delle migliori autrici d’America» 

Se seguite la sua trasmissione radio From My House to Yours, la passione di Bruce Springsteen per Lana Del Rey non sarà certo una novità. Il mese scorso, dopo aver trasmesso Video Games, il Boss si è dichiarato un fan della cantautrice e la ha dedicato una poesia. Ora, nell’ultima puntata dello show su Sirius XM, ha spiegato meglio cosa pensa della collega.

Dopo aver suonato American, il brano dell’EP Paradise in cui Lana lo cita direttamente – “Springsteen è il re, non credi / Ho pensato, diavolo quel tizio sa cantare”, dice il testo –, Springsteen ha detto: «Qui parla di un tizio del New Jersey. Non sono sicuro chi sia, ma… lei è di Lake Placid, una splendida piccola città americana dove nel corso degli anni ho passato molte belle estati con i miei figli e la mia famiglia. Oggi Lana è semplicemente una delle migliori autrici del Paese. Crea un mondo tutto suo e ti invita dentro. È una delle mie preferite, l’incantevole Lana Del Rey».

Negli ultimi mesi il Boss ha pubblicato diverso materiale a scopo benefico. Qui vi abbiamo raccontato di London Calling: Live in Hyde Park, la registrazione di un concerto del 1981. Lana Del Rey, invece, ha appena pubblicato un audiolibro di poesie. Violet Bent Backwards Over the Grass.