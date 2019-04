Bruce Springsteen: in arrivo un nuovo album?

La prima immagine è apparsa sui profili Twitter e Instagram di Bruce Springsteen lunedì 22 aprile. Sembrava essere una specie di Joshua tree nel bel mezzo di un deserto luminoso. Il giorno seguente è apparsa un’altra immagine di un albero del deserto, anche se leggermente distorto. Una terza foto del deserto è apparsa poi mercoledì, ma questa volta è una lunga strada con un cavallo su un lato. Sono soltanto immagini, nessuna frase, nessuna indicazione.

Non ci sono informazioni concrete su quello che sta succedendo esattamente, ma Springsteen ha detto che sta lavorando ad un nuovo album. «È un disco influenzato dalla musica pop della California meridionale degli anni ’70», ha detto Variety a dicembre. «Glen Campbell, Jimmy Webb, Burt Bacharach, questo tipo di autori. Non so se le persone sentiranno queste influenze, ma questo era quello che avevo in mente. Mi ha dato qualcosa per abbozzare un album, mi ha dato qualche ispirazione per scrivere».

Oltre a questo, anche un passaggio nel nuovo libro di Brian Hiatt Bruce Springsteen: The Stories Behind the Songs si riferiva al suono del disco come “Grand Canyon music.” Non si sa molto altro su di esso, anche se in quella stessa intervista a Variety ha detto che si trattava di un «disco da cantautore». «È collegato ai miei dischi da solista in senso lato, più a Tunnel of Love o Devils & Dust, ma non è porprio come loro», ha detto.

Springsteen ha mantenuto un profilo molto basso dai suoi show a Broadway (con disco annesso), salvo esibirsi il 13 aprile a una cena di gala a New York.