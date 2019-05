Bruce Springsteen, in arrivo anche un album con la E Street Band

Bruce Springsteen non pubblicherà il suo nuovo album Western Stars prima del 14 giugno e finora abbiamo potuto ascoltare soltanto una canzone, ma a quanto pare avrebbe già scritto un disco intero per la E Street Band che lo porterà poi in tour con i suoi compagni di avventura. Non c’è una comunicazione ufficiale, ma il Boss ne avrebbe parlato a Martin Scorsese durante un evento a Los Angeles.

“Ho passato circa sette anni senza scrivere nulla per la band”, ha detto Springsteen secondo un articolo di Variety. “Non riuscivo più a scrivere niente per la band. E pensavo: ‘Beh, naturalmente….. non potrai mai più farlo di nuovo!'”.

Poi ha continuato: “Circa un mese fa, ho scritto quasi un album intero di materiale per la band. Ed è venuto fuori da solo… Voglio dire, so da dove viene, ma allo stesso tempo, è uscito dal nulla! Ed era un buon lavoro, sai. È stato così bello. Ti rende così felice! Ti fa pensare, ‘Cazzo, non sono fottuto! Ci sarà un altro tour'”.

Attendiamo trepidanti nuove notizie dal Boss.