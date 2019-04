Bruce Springsteen: il nuovo album è ‘Western Stars’

Dopo aver disseminato indizi sui suoi account per tutta la settimana, Bruce Springsteen ha finalmente annunciato i dettagli di Western Stars, il suo prossimo album in uscita il 14 giugno. “Questo disco è un ritorno alle mie registrazioni da solista con personaggi forti e arrangiamenti orchestrali cinematografici,” ha detto Springsteen in un comunicato.

Come si legge, “le 13 tracce di Western Stars comprendono una vasta gamma di temi americani, di autostrade e spazi desertici, di isolamento e comunità”.

Come nei suoi due album precedenti, Ron Aniello ha prodotto l’album, oltre a suonare basso, tastiera e altri strumenti. Oltre 20 musicisti sono creditati sull’album, tra cui il tastierista originale della E Street Band David Sancious, il violinista Soozie Tyrell e l’organista Charlie Giordano, dell’attuale formazione del gruppo. Jon Brion – conosciuto per il suo lavoro con Kanye West – suona celeste, Moog e farfisa. La moglie di Springsteen, e compagna di band, Patti Scialfa è responsabile per gli arrangiamenti vocali su quattro canzoni e canta su diverse altre.

Western Stars è il primo album di Springsteen con nuove canzoni originali da Wrecking Ball del 2012.

Springsteen pubblicherà il suo primo video per l’album, Hello Sunshine, a mezzanotte.

Questa la tracklist del disco:

1. “Hitch Hikin’”

2. “The Wayfarer”

3. “Tucson Train”

4. “Western Stars”

5. “Sleepy Joe’s Café”

6. “Drive Fast (The Stuntman)”

7. “Chasin’ Wild Horses”

8. “Sundown”

9. “Somewhere North of Nashville”

10. “Stones”

11. “There Goes My Miracle”

12. “Hello Sunshine”

13. “Moonlight Motel”