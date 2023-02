Bruce Springsteen: i video della prima data del tour

È partito ieri sera, da Tampa in Florida, il nuovo tour di Bruce Springsteen con la E Street Band dopo due anni di rinvii. Il lungo tour tra Stati Uniti e Europa porterà il Boss anche in Italia per tre date, il 18 maggio a Ferrara, il 21 a Roma e il 25 luglio a Monza (in cui è in atto una protesta ambientalista).

Nella scaletta dalla prima data, Springsteen si è esibito in 28 canzoni, inaugurando il tour con No Surrender, tratto da Born in the U.S.A. del 1984, e concludendolo con I’ll See You In My Dreams tratto da Letter to You.

Ecco alcuni video della serata:

#SpringsteenTour2023 kicks off in Tampa, opens w NO SURRENDER “We learned more from a 3 minute record baby, than we ever learned in school” #springsteen #estreetband pic.twitter.com/VHr5BKH2ZV — DanWeinbaumKMBZ (@DanWeinbaumKMBZ) February 2, 2023