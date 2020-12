Bruce Springsteen ha suonato a ‘SNL’ con la E Street Band: il video

Bruce Springsteen è tornato sul palco di Saturday Night Live con la E Street Band per suonare un paio di canzoni da Letter to You, il suo ultimo album. Si tratta di Ghosts e I’ll See You In My Dreams. Il Boss non suonava in pubblico con il gruppo da quattro anni.

Purtroppo, a causa delle regole di contenimento del contagio del coronavirus, la E Street Band non ha potuto esibirsi al completo: sul palco mancavano il bassista Garry Talent – sostituito da Jack Daley dei Disciples of Soul – e la violinista Soozie Tyrell.

Letter to You è il disco più intimo e personale della carriera di Bruce Springsteen, un album in cui fa un bilancio del suo passato e parla con i fantasmi dei suoi amici. Ve l’abbiamo raccontato in una cover story che potete leggere a questo link. Qui, invece, c’è la recensione.