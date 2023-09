Bruce Springsteen ha rinviato parte del tour per un’ulcera

Bruce Springsteen è stato costretto a rinviare tutte le date con la E Street Band previste per settembre a causa di problemi di salute.

«Mr. Springsteen è in cura per dei sintomi riguardanti un’ulcera peptica», si legge nel comunicato diramato sulla pagina dell’artista su Twitter / X, «e la decisione del suo team medico è quella di rinviare tutti i concerti di settembre». Il comunicato riporta inoltre alcune dichiarazioni del Boss: «Qui sulla E Street siamo davvero desolati di dover rimandare parte del tour. Prima di tutto vogliamo scusarci con i nostri favolosi fan di Filadelfia per non essere riusciti a venir a suonare per voi qualche settimana fa (qui il riferimento è alle due date cancellate il 16 e il 18 agosto per non specificati problemi di salute di Springsteen, ndr). Recupereremo anche quegli show oltre a questi. Grazie della vostra comprensione».

(1/5) Bruce Springsteen and The E Street Band have postponed all performances currently scheduled for September 2023, beginning with tomorrow's show scheduled for the JMA Wireless Dome in Syracuse, N.Y. pic.twitter.com/jxCclJBQiK — Bruce Springsteen (@springsteen) September 7, 2023

E conclude: «Ci stavamo divertendo molto in questo tour americano e non vediamo l’ora di poter rimetterci in marcia. Torneremo presto. Che dio vi benedica». Le date rimandate sono quelle a Syracuse, Baltimora, Pittsburgh, Uncasville, Albany, Columbus e Washington.