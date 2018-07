Bruce Springsteen ha pubblicato la registrazione del leggendario live del ’78 al Roxy

Bruce Springsteen ha pubblicato sul suo sito The Roxy West Hollywood, CA, la registrazione integrale del suo concerto del 7 luglio 1978 al Roxy di Los Angeles. Lo show fu trasmesso via radio, e la versione a bassa qualità circola come bootleg da anni.

La nuova versione, pubblicata in occasione del 40esimo anniversario della performance, vanta un audio interamente remixato e rimasterizzato. In scaletta il debutto live di Point Blank, una versione al pianoforte di Independence Day e le cover di Rave On di Buddy Holly e Heartbreak Hotel di Elvis Presley.

Quello del Roxy fu un concerto particolare, suonato per un pubblico di solo 500 persone, e Rolling Stone USA gli dedicò un’intera cover story. «Springsteen si è lasciato andare, ha deciso di fare un concerto speciale. Balla sui tavoli e il pubblico si allunga per afferrarlo. Suona Candy’s Room, uno di quei brani di Darnkess on the Edge of Town che non appare mai in scaletta, e a metà del primo set presenta un brano inedito», scrisse Dave Marsh della serata.