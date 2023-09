Bruce Springsteen ha posticipato tutti i concerti previsti nel 2023

Dopo aver rimandato quelli previsti nel mese di settembre, Bruce Springsteen ha posticipato tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere con la E Street Band da qui alla fine del 2023. L’ha fatto su consiglio dei medici, mentre guarisce dall’ulcera peptica.

Lo ha annunciato sui social, spiegando che la prossima settimana verranno comunicate le nuove date degli show, che si terranno nel 2024.

«Ringrazio amici e fan per i messaggi d’auguri, l’incoraggiamento, il sostegno», scrive Springsteen. «Sono in via di guarigione e non vedo l’ora di incontravi l’anno prossimo».