Bruce Springsteen, guarda il video di ‘Tucson Train’

Bruce Springsteen ha pubblicato il video del suo ultimo singolo Tucson Train, il primo (tra quelli dedicati al nuovo album) in cui appare in prima persona insieme alla sua band. Si tratta del terzo estratto da Western Stars, in uscita il 14 giugno.

Tucson Train racconta la storia di un uomo che lascia San Francisco perché stanco “delle pillole e della pioggia”, distrutto dalla fine di una storia d’amore. “We fought hard over nothing”, canta Springsteen, “We fought till nothing remained / I’ve carried that nothing for a long time / Now I carry my operator’s licence / And spend my days just running this train / And my baby is coming in on a Tucson train”. Nel video, Springsteen è insieme alla moglie Patti Scialfa e una band completa di archi e fiati.

Western Stars è stato registrato con una band allargata che include alcuni membri dell’attuale formazione della E Street Band: il tastierista David Sancious, il violinista Soozie Tyrell e l’organista Charlie Giordano. «Questo disco è un ritorno ai temi dei miei vecchi album: canzoni dedicate a personaggi e arrangiamenti orchestrali», ha detto il Boss in un comunicato.

Bruce Springsteen tornerà in tour per promuovere l’album. Poi, in autunno, tornerà in studio con la E Street Band. Potete vedere il video di Tucson Train in cima all’articolo.