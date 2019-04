Bruce Springsteen: guarda il video del nuovo singolo ‘Hello Sunshine’

A mezzanotte è uscito il video del nuovo singolo di Bruce Springsteen, Hello Sunshine. Il Boss non appare nella clip, che mostra una vecchia macchina con targa del New Jersey mentre attraversa il deserto.

Da una settimana Springsteen stava anticipando l’uscita con foto criptiche di paesaggi desertici sui suoi account social e giovedì mattina ha rivelato che il suo nuovo disco Western Stars — il primo album di nuove canzoni originali da Wrecking Ball del 2012 — uscirà il 14 giugno.

“Questo disco è un ritorno alle mie registrazioni soliste con canzoni ispirate ai personaggi e arrangiamenti orchestrali, cinematici”, ha affermato Springsteen in una dichiarazione. “È un gioiello”.

L’album è stato ispirato da artisti pop della California degli anni Sessanta / Settanta come Burt Bacharach e Glen Campbell, e l’influenza è molto evidente su Hello Sunshine, molto simile a classici come Wichita Lineman e Everybody’s Talkin’.

“Non so se la gente sentirà queste influenze, ma era quello che avevo in mente”, ha detto Springsteen a Variety a dicembre. “Mi ha dato qualcosa attorno a cui costruire un album, qualche spunto per scrivere. E inoltre, è un disco di cantautorato. È collegato ai miei dischi solisti dal punto di vista della scrittura Tunnel of Love e Devils & Dust, ma non è affatto come loro. Sono personaggi diversi che vivono le loro vite”.

Western Stars è stato prodotto da Ron Aniello e contiene contributi di David Sancious, tastierista originale della E Street Band, e Soozie Tyrell e Charlie Giordano dall’attuale incarnazione del gruppo. Springsteen deve ancora annunciare se ha in programma una tournée in supporto al disco, cosa che ha fatto per ogni album della sua carriera, ad eccezione di Nebraska del 1982.