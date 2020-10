Bruce Springsteen, guarda il trailer del documentario su ‘Letter to You’

Apple TV+ ha pubblicato il primo trailer di Bruce Springsteen’s Letter to You, il documentario che racconta nel dettaglio la nascita dell’ultimo album del rocker (a cui abbiamo dedicato una cover story, che potete leggere qui). Il film e il disco usciranno lo stesso giorno, il 23 ottobre.

Oltre alla storia del disco, il documentario darà ampio spazio alla collaborazione tra Springsteen e la E Street Band, con cui non registrava un album da High Hopes, uscito nel 2014. Letter to You, inoltre, è il primo LP che incidono praticamente dal vivo in studio dai tempi di Born in the U.S.A.

«Sono nel mezzo di una conversazione che va avanti da 45 anni con questi uomini e donne che mi circondano», dice il Boss dei musicisti della band. «Gli anni passati insieme a suonare ci hanno resi efficaci in studio. Le idee rimbalzano per la stanza, a volte regna la confusione. Poi, all’improvviso, è dinamite». C’è anche un breve discorso motivazionale che il rocker fa alla band prima di iniziare a suonare: «Ok, cosa posso dire? La cosa più eccitante della mia vita è cantare con tutti voi dietro di me. Andiamo».

Il film, ha dichiarato Apple TV+, contiene «le take definitive di 10 inediti del disco. È un documentario con performance della E Street Band, filmati in studio, materiale d’archivio mai visto prima. Offrirà uno sguardo approfondito sul disco e sul cantautore. Scritto da Springsteen e diretto dal suo storico collaboratore Tom Zimny, è un tributo alla E Street Band, alla musica rock e al ruolo che ha avuto nella vita del Boss».