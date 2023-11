Bruce Springsteen è tornato sul palco: i video

Bruce Springsteen è tornato sul palco due mesi dopo aver rinviato ogni impegno concertistico a causa di un problema di salute. È successo lunedì sera alla David Geffen Hall di New York all’evento di beneficenza Stand Up For Heroes. È un habitué dello show, ma quest’anno il suo nome non era in cartellone. Ieri sera avrebbe infatti dovuto esibirsi a Edmonton, Alberta, nell’ambito del tour poi rimandato.

Springsteen è apparso sul palco una prima volta al fianco di John Mellencamp per cantare Wasted Days, che fino a ieri i due non avevano mai fatto dal vivo, per poi dare il via a un set acustico con altre due canzoni che aveva mai suonato davanti a un pubblico, ovvero Addicted to Romance e The Power of Prayer. La prima è contenuta nella colonna sonora del film She Came to Me, la seconda è tratta da Letter to You. Ha chiuso con Working on the Highway e Dancing in the Dark.

In linea con la tradizione di Stand Up For Heroes, che fa parte del New York Comedy Festival, Springsteen ha buttato lì una battuta e raccontato una barzelletta. «La vita è come un pene: le donne la rendono dura senza alcun motivo», ha detto prima di Addicted to Romance.

E poi la barzelletta basata su giochi di parole e assonanze: «C’è un vecchio seduto in un portico. Passa un ragazzo passa con una rete da pollaio (chicken wire). Il vecchio gli fa: “Figliolo, dove stai andando?”. “Vado a prendere dei polli (chickens)”. “Figliolo, non puoi prendere chickens senza chicken wire”. Il ragazzo torna nel pomeriggio con un cesto pieno di polli. Il giorno dopo, il ragazzo passa con un cesto pieno di nastro adesivo (duct tape). “Dove vai, figliolo?”. “Vado a prendere delle anatre (ducks)”. “Non puoi catturare le ducks senza duct tape”. Il ragazzo torna quel pomeriggio con un cesto pieno di anatre. Il giorno dopo, il ragazzo torna con un grande cesto pieno di salici (pussy willow). “Aspetta che vado a prendere il cappello”».

Dopo aver rimandato al 2024 i concerti previsti nel 2023, Springsteen ha mantenuto un profilo relativamente basso. Il 28 ottobre è apparso non annunciato alla Monmouth University per una celebrazione del 50° anniversario di The Wild, The Innocent, and the E Street Shuffle, senza però esibirsi coi musicisti, tra cui alcuni membri della E Street Band, che hanno suonato l’album. La sera dopo, ha introdotto con un discorso la moglie Patti Scialfa nella New Jersey Hall of Fame.

Il tour americano con la E Street Band riprenderà 19 marzo 2024 al Footprint Center di Phoenix, Arizona. In estate Springsteen sarà in Europa, con due date allo Stadio San Siro di Milano l’1 e il 3 giugno. L’ultima data è prevista il 22 novembre 2024 a Vancouver, Canada.

Da Rolling Stone US.