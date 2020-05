Bruce Springsteen è tornato a suonare negli stadi (in streaming)

I Dropkick Murphys, band roots-punk di Boston, sono una delle formazioni che già da soli potrebbero essere qualificate come assembramento (sono in 8). E venerdì sera la band è riuscita a mettere in piedi uno spettacolo con i fiocchi all’interno del Fenway Park, con l’aiuto di Bruce Springsteen. Regole di distanza rispettate, stadio vuoto, telecamere e la leggenda del rock di casa che si è unita allo show direttamente dallo studio di casa.

La band si è ‘spalmata’ su tutto il campo da baseball per suonare un full lenght set. Potete vedere il video qui sotto (la parte di Bruce inizia intorno a 2:14:00):

Fa sempre effetto vedere una band suonare senza pubblico, e allo stesso tempo vedere l’energia del Boss dalla sua fattoria in New Jersey, invece che davanti a migliaia di persone. Ma è stato comunque un piccolo miracolo: un concerto rock dal vivo, nel momento in cui queste cose cominciavano a sembrare impossibili. Lo spettacolo è stato realizzato a scopo benefico a favore di Boston Resiliency Fund, Habitat for Humanity Greater Boston e Feeding America.