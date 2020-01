Bruce Springsteen è in studio con la E Street Band

Bruce Springsteen mantiene le promesse: dopo l’annuncio dello scorso maggio, il Boss è finalmente tornato in studio per lavorare a un nuovo album con la E Street Band. La notizia arriva dal profilo Instagram del produttore Ron Aiello – già al lavoro su Western Starns –, in cui dice “You guys rocker too hard!”, seguito dalla classica risata del cantautore (potete vedere la storia qui).

Per il momento non si sa nulla del tour, anche questo annunciato da Springsteen nell’intervista: l’ultimo ad averne parlato è stato Little Steven nella sua ultima intervista per Rolling Stone: «Sì, spero che succederà. Ma finché non c’è l’annuncio ufficiale, l’unica cosa che posso dire è che lo spero e che penso succederà».