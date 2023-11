Bruce Springsteen, due concerti a San Siro nel 2024 con la E Street Band

I biglietti per il ritorno a “casa” saranno messi in vendita venerdì. Intanto, il rocker ha introdotto la moglie Patti Scialfa nella New Jersey Hall of Fame: «Ha finito di registrare un album che uscirà nel 2024»

31 Ottobre 2023 09:18