Bruce Springsteen Day: il New Jersey dedicherà un giorno a The Boss

Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha dichiarato il 23 settembre il Bruce Springsteen Day. L’annuncio è stato dato dallo stesso governatore nella giornata di ieri durante l’evento che si è tenuto all’Archivio e Centro per la Musica Americana Bruce Springsteen alla Monmouth University a West Long Branch in New Jersey.

«Bruce Springstreen è uno dei più rispettati, iconici e influenti musicisti – nonché uno del New Jersey – di tutti i tempi», ha dichiarato il governatore. «È importante riconoscere tutto ciò che Bruce ha fatto per noi e continuerà a fare, dalla musica alle cause che gli stanno più a cuore, come aver reso l’Archivio e Centro per la Musica Americana un luogo per ispirare i cantautori e i cantanti del futuro».

Il governatore ha così concluso: «Lo ringraziamo per aver mostrato al mondo cosa significa vivere con i valori del New Jersey. Sono sia onorato che orgoglioso dichiarare che il Bruce Springsteen Day sarà celebrato in New Jersey nel giorno del suo compleanno».