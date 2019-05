Bruce Springsteen conferma il nuovo album e un tour con la E Street Band: «Suonerò anche a Roma»

Nonostante i settant’anni siano ormai all’orizzonte, Bruce Springsteen sta passando un periodo di grazia, confermato da due nuovi lavori inediti in arrivo. Da una parte il nuovo album solista, Western Stars, in uscita prevista il prossimo 14 giugno e già anticipato dal nuovo singolo There Goes My Miracle. Ma le sorprese non finiscono qui perché, dopo le anticipazioni rivelate a Martin Scorsese, il Boss ha confermato un nuovo lavoro insieme alla E Street Band durante un’intervista rilasciata a Repubblica.

Springsteen si trovava a Roma con la moglie Patti Scialfa per una gara di equitazione cui ha partecipato la figlia, Jessica Rae. Al termine della competizione, durante la quale è rimasto in disparte insieme alla famiglia, il Boss ha risposto a qualche domanda dei giornalisti, parlando del nuovo disco che realizzerà insieme ai suoi storici collaboratori: «Entrerò in studio con la E Stret Band in autunno, e quando avremo finito di registrare andremo in tour».

Il Boss, inoltre, si è sbottonato anche riguardo un eventuale concerto italiano. Parlando del suo amore per Roma – «Se potessi scegliere dove vivere, sceglierei Roma. Se potessi scegliere dove morire sceglierei Roma. È una delle città più incredibili del mondo» – Springsteen ha aggiunto: «Se farò tappa anche a Roma? Certo, vengo sempre qui. Amo questa città».