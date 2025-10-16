Bruce Springsteen andrà da Fazio

Tutto vero: Bruce Springsteen sarà ospite di Che Tempo che fa insieme all’attore Jeremy Allen White.
L’occasione è l’uscita in sala del film Springsteen: Liberami dal Nulla.
Il film è diretto da Scott Cooper ed è il primo basato sulla vita del Boss. Sarà al cinema dal 23 ottobre con Allen White che interpreta la rockstar. La pellicola racconta inoltre la genesi del disco Nebraska. Ma non vediamo l’ora che siano loro a raccontare tutto, domenica 19 ottobre, dalle 20.50, su Nove.
Qui trovate il trailer.