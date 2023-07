Bruce Springsteen a Monza, il parco è agibile, il concerto si fa

Il concerto di Bruce Springsteen a Monza si farà? Se lo chiedono in molti dopo che la zona è stata colpita più volte dal maltempo. Nei giorni scorsi non è mancato l’appello a fermare tutto da parte del Comitato per il Parco: «C’è il rischio di caduta alberi o rami, l’arrivo di 70 mila persone non farebbe altro che aggiungere un danno ai danni causati dal nubifragio» ha detto al Corriere la portavoce Bianca Montrasio. Dopo un vertice con la Prefettura, il comune di Monza ha fatto sapere stamattina che «il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70 mila persone attese in città» per il terzo concerto italiano del 2023 di Springsteen.

Riporta Il Cittadino che «le squadre sono al lavoro a pieno ritmo anche al Parco di Monza con l’ausilio di 45 tecnici forestali: si sta completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia. A breve saranno aperti i varchi per consentire l’accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto».

L’ingresso all’area concerto è prevista per le ore 14. Alle 16 ci sarà l’esibizione dei Teskey Brothers, alle 17:45 Tash Sultana, alle 19:30 Springsteen accompagnato dalla E Street Band.

Per quanto riguarda la viabilità, per conoscere le informazioni (e le relative modifiche) è possibile consultare il sito del Comune di Monza. Tutti i percorsi che portano all’Area Concerto al Prato della Gerascia, all’interno del Parco di Monza, sono comunque pedonali. Il traffico sarà invece inibito a qualsiasi autoveicolo che non sia di servizio. Informazioni dettagliate sul sito Monza Mobilità e su quello dell’organizzatore Barley Arts.

Ci sono ingressi consigliati, ma non obbligatori rispetto ai settori Pit. Gli ingressi consigliati per Pit e e B1 sono Biassono Costa Bassa e Biassono Santa Maria delle Selve; l’ingresso consigliato per tutti i Pit sono Porta Vedano e Porta Monza. Su Monza Mobilità informazioni anche su parcheggi e navette.