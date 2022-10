Bruce Dickinson contro i fan che fumano canne ai concerti degli Iron Maiden: il video

C’è stato un tempo in cui i cantanti rock condividevano il fumo col pubblico. Oggi ci sono rocker che chiedono gentilmente a chi si sta facendo una canna di andare in fondo.

È successo alcuni giorni fa al concerto degli Iron Maiden all’Honda Center di Anaheim, in California. Era il 21 settembre. Il cantante Bruce Dickinson si è rivolto al pubblico dicendo: «Ci sono così tante persone che fumano quella merda di droga qui. È una fortuna riuscire a vedere (sottinteso, per il troppo fumo, ndr). Povero Steve (Harris, ndr). Non so se lo sapete, ma odia l’odore di marijuana e quando suona il basso lo incasina. E a me pure».

E ancora: «Chiedo solo un po’ di rispetto. Se volete stonarvi, andate in fondo e fatelo. Ok? Altrimenti (indicando un tizio che se la sta vedendo con la security, ndr) farete la fine di questa cazzo di testa di legno qua».

Il video:





Gli Iron Maiden si esibiranno in Italia al Return of the Gods Festival che si terrà il 15 luglio 2023 all’Ippodromo San Siro di Milano. Il loro ultimo album è Senjutsu.