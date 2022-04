Brividi in reggiseno: i video della prima data del tour di Blanco

È partita ieri sera da Padova la tournée sold out di Blu celeste di Blanco e i fan stanno postando le prime immagini (su Setlist.fm la scaletta).

Un video delle prove del tour postato da Blanco cinque giorni fa:

Prima del concerto, Blanco ha postato le istruzioni circa il dress code da seguire:

La richiesta di spiegazioni di Sangiovanni e la risposta di Blanco:

Non so bene per quale motivo, ma me lo sentivo fortemente che avrebbe risposto così…😂😂😅

Certo che pure Sangio e Blanco insieme devono essere un bel pericolo 😄😜😃😉, eh beata gioventù…Bruciata! 😂😂😃🥰#blanco #sangiovanni #mahmood pic.twitter.com/s9iey7rDK0

— Coralia 89 (@89Coralia) April 2, 2022