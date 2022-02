‘Brividi’ globali: Mahmood e Blanco ora sono nella Top 20 mondiale

Brividi globali. Una settimana fa, la canzone di Mahmood e Blanco vincitrice di Sanremo 2022 era entrata nella Billboard Global 200, la classifica che certifica i pezzi più ascoltati e comprati al mondo, compresi gli Stati Uniti. Era al numero 141.

Questa settimana Brividi ha fatto un notevole passo avanti, arrivando al numero 15: è il balzo maggiore che si è registrato al mondo. Tra l’altro, nella stessa classifica è ancora presente Beggin’ dei Måneskin. È al numero 52 ed è nella chart da ben 36 settimane.

Più in basso, al numero 118, è entrata questa settimana un’altra canzone del Festival, Ovunque sarai di Irama. Al numero 158 c’è Ciao ciao della Rappresentante di Lista, altra new entry.

Non è finita. Sette canzoni uscite da Sanremo 2022 sono entrate in un’altra classifica. Si tratta della Billboard Global Excl. US che mette in fila i pezzi più ascoltati e comprati al mondo, Stati Uniti esclusi. Dato il peso del mercato americani, entrarci è ovviamente più facile rispetto alla Billboard Global 200 dove sono presenti Mahmood e Blanco, Irama e LRDL.

In questa seconda classifica guidata da abcdefu di Gayle, Brividi è al numero 7 (una settimana fa era al 67). L’anno scorso, dopo la vittoria a Sanremo, Zitti e buoni dei Måneskin si era fermata alla posizione 106. Il pezzo era poi giunto al numero 10, ma solo dopo la vittoria all’Eurovision.

Nella Global Excl. US di questa settimana, Ovunque sarai debutta alla posizione 56, Ciao ciao della Rappresentante di Lista entra alla 77. Altre quattro canzoni del Festival sono entrate in classifica. Si tratta di Elisa al numero 103 con O forse sei tu, Sangiovanni al 112 con Farfalle, Dargen D’Amico al 126 con Dove si balla, Rkomi al 149 con Insuperabile.

La presenza di ben sette canzoni di Sanremo 2022 nella classifica globale è sicuramente frutto delle abitudini di ascolto in Italia, dove è predominante lo streaming. In media, il 99,7% degli streaming e il 99,8% delle vendite di queste sette canzoni sono imputabili a Paesi extra Stati Uniti.

La loro presenza è anche significativa del “nuovo” corso del Festival dove vengono selezionati pezzi che poi la gente effettivamente ascolta. Quest’anno più dell’anno scorso, quando quattro canzoni di Sanremo 2021 erano entrate nella Billboard Global Excl. US.

L’Eurovision dovrebbe dare un’ulteriore spinta a Mahmood e Blanco e a Brividi, giacché la quota di streaming globale delle canzoni della competizione europea è salita negli ultimi anni dallo 0,5% al 2%.

Proprio per partecipare all’Eurovision, Mahmood ha rinviato le date del tour a Torino, Firenze, Padova e Nonantola (MO), oltre ad avere annunciato una data zero che si terrà il 21 aprile al Live di Trezzo sull’Adda (MI). Il tour di Blanco partirà il 3 aprile da Padova. I biglietti delle sue date estive sono andati sold out in poche ore.

In attesa della nuova classifica italiana, questa era la situazione una settimana fa: Brividi prima, 18 canzoni di Sanremo nella Top 20.