Britney Spears sta scrivendo un libro su una ragazza «bloccata in un limbo»

Britney Spears sta scrivendo un libro su una ragazza fantasma «bloccata in un limbo dal dolore e da un trauma». Ne ha parlato in un post su Instagram, dove ha raccontato l’incipit della storia: «La protagonista è stata assassinata, ma non sa come attraversare il mondo che conosceva. Dopo tre anni nel limbo, è diventata un fantasma che per esistere si nutre del suo riflesso in uno specchio».

«Non può fidarsi di nessuno, ma poi succede qualcosa che le fa capire come arrivare dalla sua famiglia. Per uscire dal limbo deve prendere una decisione: salutare le persone che l’hanno uccisa o crearsi una vita tutta nuova», continua la popstar. «La protagonista ha trovato un portale grazie alla preghiera, è così che capirà che non deve aver paura e che può uscire dal limbo. Quello che farà dopo avercela fatta, però, lo lascio alla vostra immaginazione».

Secondo alcuni fan, la storia del romanzo ricorda quello che Britney ha vissuto negli anni passati sotto la conservatorship e il controllo del padre Jamie. La vicenda è stata raccontata in due recenti documentari, Controlling Britney Spears e Britney vs. Spears, e potrebbe concludersi il 12 novembre, come abbiamo spiegato qui.