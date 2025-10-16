Britney Spears risponde alle accuse di Kevin Federline

In un estratto del memoir di Kevin Federline, You Thought You Know, il ballerino ed ex marito di Britney Spears ha lanciato un avvertimento riguardo alla pop star e ai loro figli, Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19. Oltre all’allarmante affermazione secondo cui Spears avrebbe guardato i loro figli dormire con un coltello in mano e ad altre dichiarazioni inquietanti, Federline ha scritto: “Succederà qualcosa di brutto se le cose non cambiano”.

Ora, Spears si è espressa contro le sue accuse, accusando Federline di “gaslighting costante” che è diventato “estremamente doloroso ed estenuante”.

“Ho sempre implorato e urlato di avere una vita con i miei figli. Le relazioni con gli adolescenti sono complesse. Mi sono sentita demoralizzata da questa situazione e ho sempre chiesto e quasi implorato che facessero parte della mia vita. Purtroppo, hanno sempre assistito alla mancanza di rispetto mostrata da mio padre nei miei confronti”, ha scritto Spears in una dichiarazione pubblicata su X mercoledì. “Devono assumersi la responsabilità di se stessi. Con un figlio che mi ha vista solo per 45 minuti negli ultimi 5 anni e l’altro con solo 4 visite negli ultimi 5 anni. Anch’io ho un orgoglio, una dignità. D’ora in poi farò loro sapere quando sarò disponibile”.

La cantante ha anche affrontato le accuse di Federline, scrivendo: “Credetemi, quelle bugie innocenti in quel libro, andranno dritte in banca e io sono l’unica che ci rimane veramente male”. Spears ha detto che “amerà sempre” i suoi figli e che coloro che la conoscono veramente “non presteranno attenzione ai tabloid sulla mia salute mentale e sull’alcol”.

“In realtà sono una donna piuttosto intelligente che ha cercato di vivere una vita sacra e riservata negli ultimi 5 anni”, ha detto Spears prima di concludere il suo post. “Parlo di questo perché ne ho abbastanza e qualsiasi vera donna farebbe lo stesso”.

Secondo un estratto ottenuto dal New York Times, sebbene Federline non specifichi alcuna preoccupazione particolare nell’estratto, suggerisce che la sua ex moglie abbia bisogno di un aiuto professionale che, a suo avviso, non gli verrà fornito dopo il movimento “Free Britney”. “Tutte quelle persone che si sono impegnate così tanto in questo dovrebbero ora dedicare la stessa energia al movimento “Save Britney””, ha scritto al Times. “Perché non si tratta più di libertà. Si tratta di sopravvivenza”.

Finora, gli estratti hanno solo suscitato ulteriori domande (con dettagli presumibilmente nel libro), come un passaggio in cui Federline ha scritto: “La verità è che questa situazione con Britney sembra stia correndo verso qualcosa di irreversibile. È diventato impossibile fingere che vada tutto bene”.

Spears è stata sotto conservatorship dal 2008 al 2021, anni duranti i quale Federline ha avuto l’affidamento esclusivo di Sean e Jayden e lunghi periodi di tempo sono trascorsi tra le sue visite ai loro figli. Da quando è stata liberata, l’artista ha trascorso più tempo con Sean e Jayden. Nel suo memoir del 2023, The Woman in Me, Spears ha descritto il suo complicato rapporto con i figli, la tutela ordinata dal tribunale e la battaglia per l’affidamento con Federline. “La mia libertà in cambio di pisolini con i miei figli”, ha scritto. “Era uno scambio che ero disposta a fare”.

Da Rolling Stone US