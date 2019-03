Britney Spears, le sue canzoni al centro di una commedia musicale

Le canzoni di Britney Spears saranno al centro di una commedia musicale che debutterà in autunno al James M. Nederlander Theatre di Chicago per poi proseguire la programmazione a Broadway, come ha annunciato lo stesso Nederlander.

Si chiama Once Upon a One More Time (gioco di parole sul singolo di debutto Baby One More Time), non è basata sulla vita della principessa del pop ma comprende ben 23 brani della discografia di Britney Spears.

Il musical ruota attorno a un approccio ironica a diversi personaggi dek classici Disney: “Cenerentola sta avendo una crisi esistenziale ha un gruppo di amiche, tutte principesse famose e la sua matrigna è l’antagonista principale. C’è anche il Principe Azzurro e un nano che non abbiamo mai incontrato – l’ottavo nano – e un narratore che non riesce a credere che il sistema delle fiabe venga smantellato davanti ai suoi occhi” ha raccontato lo sceneggiatore Jon Hartmere al New York Times. “Queste ragazze, che sono state chiuse in un mondo ermeticamente sigillato, iniziano ad approfondire idee moderne – il femminismo della seconda e della terza ondata – e anche a comprendere come le storie ci vengono tramandate e da dove prendiamo le nostre regole. Ma è anche molto, molto divertente”.

A una delle letture del copione ha partecipato la stessa Spears, in pausa dalla sua residenza a Las Vegas “Domination” mentre suo padre si riprende dalla chirurgia.

“Sono così entusiasta di avere un musical con le mie canzoni – specialmente uno che si svolge in un mondo così magico pieno di personaggi in cui sono cresciuta, che amo e adoro”, ha detto la principessa del pop in una dichiarazione. “È un sogno che diventa realtà!”.