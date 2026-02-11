Britney Spears ha venduto il suo catalogo musicale

Britney Spears ha venduto i diritti del suo incredibile catalogo musicale. La notizia è stata confermato da più fonti a Rolling Stone. Primary Wave acquisirà ora la quota di proprietà di Spears delle sue hit tra cui … Baby One More Time, Oops! … I Did It Again, (You Drive Me) Crazy, I’m a Slave 4 U, Lucky, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.

L’accordo, inizialmente riportato da TMZ, sarebbe stato siglato il 30 dicembre. Non è chiaro a quanto Spears abbia venduto i suoi diritti, ma secondo una fonte si tratterebbe di una cifra paragonabile a quella dell’accordo da 200 milioni di dollari stipulato da Justin Bieber per vendere il suo catalogo a Hipgnosis nel 2023.

Primary Wave si è specializzata nell’acquisizione di cataloghi di alcuni dei più grandi nomi della musica. Lo scorso marzo ha acquisito una quota del 50% degli eredi di Notorious BIG e in passato ha stretto accordi con gli eredi di Whitney Houston, Bob Marley, Prince e il leader dei Cars Ric Ocasek. Stevie Nicks ha venduto i suoi diritti editoriali alla società nel 2020.

Gli accordi di acquisizione possono essere estremamente redditizi per gli artisti, consentendo loro di ricevere una entrata significativa e li liberano dalla responsabilità, che richiede molto tempo e lavoro, di supervisionare il patrimonio e il catalogo.

Spears, liberata dalla controversa conservatorship durata 13 anni nel 2021, non pubblica un album in studio da Glory del 2016. Ha detto che non si esibirà più negli Stati Uniti, ma non ha smesso di produrre nuova musica. Nel 2022 ha collaborato con Elton John per il singolo Hold Me Closer e nel 2023 ha pubblicato Mind Your Business con will.i.am dei Black Eyed Peas.



Da Rolling Stone US.