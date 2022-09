Britney Spears ha pubblicato il suo primo videoclip in sei anni

Britney Spears e Elton John hanno pubblicato il videoclip della loro collaborazione Hold Me Closer, rifacimento del classico di Elton John, Tiny Dancer, una delle canzone preferite della nostra Britney, stando a quanto raccontato al produttore del brano Andrew Watt.

Il video, il primo di Britney in sei anni e il primo dopo la revoca della conservatorship, vede alla regia Tanu Muino, la giovane regista ucraina che negli ultimi anni si è fatta un nome grazie a lavori di grande successo come Montero (Call Me by Your Name) di Lil Nas X e As It Was di Harry Style. Muino ha inoltre lavorato per Rosalía, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Yungblud, Normani, Lizzo.

C’erano quindi tutti i presupposti per un grande ritorno di Britney dietro la macchina da presa, ma – per la delusione di tutti i fan – né lei né Elton John sono presenti nel clip di Hold Me Closer. L’opera infatti porta in scena coppie di ballerini coinvolti in intense danze interpretative in location mozzafiato.

Tutto molto colorato, tutto molto arte, tutto molto cinematografico, ok, ma dov’è la nostra Britney?