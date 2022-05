Britney Spears ha avuto un aborto spontaneo

Ieri Britney Spears e il suo partner Sam Asghari hanno annunciato che la cantante ha avuto un aborto spontaneo. Spears aveva fatto sapere di essere incinta del suo terzo figlio lo scorso 11 aprile, sei mesi dopo che un giudice ha posto fine alla tutela legale del padre che, aveva denunciato, le aveva impedito di tentare una nuova gravidanza.

«È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino miracoloso all’inizio della gravidanza», ha scritto la coppia in un post su Instagram. «Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore», hanno aggiunto. «Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare la gravidanza, ma eravamo entusiasti di condividere la buona notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di espandere la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente riservatezza in questo momento difficile».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears ha due figli, di 15 e 16 anni, con il suo ex marito Kevin Federline. Ha iniziato una nuova relazione con con l’attore e modello Asghari dal 2016. «Avremo presto un miracolo», ha scritto il compagno in un commento.