Britney Spears: ecco quanto durerà la sua pausa dalla musica

Dopo l’annuncio della gravidanza, Britney Spears è tornata su Instagram per condividere alcuni pensieri. Dalla sua passione per il trucco al ricordo dei suoi ultimi anni, sotto conservatorship, ricordando le ore passate con suo padre, in camerino, prima degli show: «Mi guardo indietro ora e penso “come ho fatto a farlo? Solo il pensiero di essere nello stesso edificio con loro mi fa rizzare i peli sulle braccia!», ha scritto in un lungo post.

Brit ha poi parlato di quanto suo padre e altre persone nell’industria abbiamo rovinato la sua passione per lo showbiz, «hanno rovinato la passione per il mio mestiere al 100%», raccontando i suoi piani per il futuro: «facciamo diventare questi anni di pausa 10! Poi ho un bambino che sta per arrivare e pensavo “ho così paura di sbagliare, sarò abbastanza premurosa?” Io come modello ho avuto una madre che seguiva troppo il modello di Los Angeles. Adesso tocca a me. Sono sempre stata giudicata e mi hanno sempre detto che ero sbagliata».



L’ultimo disco di Britney Spears, Glory, è uscito nel 2016. Se i conti tornano quello nuovo, forse, arriverà nel 2026.

Il suo post:

Questo invece è Slumber Party, ultimo videoclip ufficiale girato dalla popstar: