Britney Spears è tornata su Instagram

L’addio a Instagram di Britney Spears è durato appena una settimana. Dopo aver cancellato il suo profilo – con l’intenzione di «prendersi una pausa dai social» – la cantante è tornata sui suoi passi pubblicando alcune fotografie del viaggio per festeggiare il fidanzamento con Sam Asghari.

«Non riesco ancora a crederci!», ha scritto Britney del fidanzamento. «Non sono riuscita a restare a lungo lontano da Instagram, così rieccomi qui! Ho scattato queste foto a Palm Springs». Potete vedere il post qui sotto.

La cantante aveva cancellato il suo profilo il 14 settembre, dopo aver pubblicato un post di ringraziamento per chi ha contribuito al movimento #FreeBritney. L’ultimo messaggio pubblicato, screenshottato da alcuni utenti, conteneva uno scritto di Vince Gowmon sui significati della parola “sapere” e una citazione di Oscar Wilde. Britney aveva scritto di essere «cresciuta in un mondo in cui quasi ogni cosa era controllata da altri» e di sperare perciò che «questo messaggio arrivi alle persone che sono state confuse o manipolate dal sistema. No, non siete soli. E no, non siete pazzi!».