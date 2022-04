Britney Spears è incinta, sarà madre per la terza volta

Britney Spears ha annunciato la sua gravidanza su Instagram. Lei e il compagno Sam Asghari diventeranno genitori, Britney per la terza volta e Sam per la prima.

In un post che raffigura un caffè in una tazza rosa circondata da fiori rosa, la Spears ha condiviso una lunga didascalia su un misterioso aumento di peso dopo un viaggio a Maui. Nel post si riferisce ad Asghari come suo marito, anche se non è chiaro se i due si siano sposati effettivamente.

«Mio marito ha detto ‘sei incinta, sciocca’. Così ho fatto un test di gravidanza… e niente, aspetto un bambino».

La Spears ha poi scritto che manterrà un basso profilo per evitare i paparazzi: «Ovviamente non uscirò tanto per evitare che i paparazzi mi fotografino per soldi, come purtroppo hanno già fatto in passato», ha detto.



La popstar si è anche aperta sulle sue lotte passate e sulla depressione post partum, nascosta all’epoca dei suoi primi figli: «Alcune persone considerano pericoloso che una donna si lamenti in quel modo con un bambino dentro di lei… ma ora le donne ne parlano tutti i giorni… grazie a Dio non dobbiamo tenere quel dolore come un segreto».



Britney ha avuto due figli con l’ex marito Kevin Federline, che ora hanno 16 e 15 anni. È fidanzata con l’attore e modello Sam Asghari dal 2016.