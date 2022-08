Britney Spears e Elton John insieme: ascolta l’anteprima di ‘Hold Me Closer’

Manca pochissimo: sarà disponibile da venerdì 26 agosto Hold Me Closer, featuring tra Elton John e Britney Spears. Cover del famosissimo brano di Elton del 1971, Tiny Dancer, questa nuova versione segue un po’ la scia degli ultimi lavori del cantautore britannico, che ha negli ultimi mesi reinterpretato suoi brani e successi di altri nel disco The Lockdown Sessions (cliccate qui per ascoltare Cold Heart feat. Dua Lipa, un mash up di quattro brani di Elton, Rocket Man, Sacrifice, Kiss the Bride e Where’s the Shoorah?).



Ma più che di un nuovo singolo di Elton, Hold Me Closer segna il ritorno sulle scene di Britney, dopo la fine della conservatorship e a sei anni dal suo ultimo disco di inediti, Glory.

Il brano, inizialmente previsto per il 19 agosto, è stato leakato sul web facendo infuriare i fan della popstar.

Qui un estratto dai social di Elton John:







Hold Me Closer è stata prodotta da Andrew Wyatt, che ha collaborato con Justin Bieber, Post Malone, Miley Cyrus e molti altri.