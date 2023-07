Britney Spears denuncia di essere stata colpita in faccia dalla sicurezza del giocatore NBA Victor Wembanyama

Britney Spears è stata nelle scorse ore al centro di un nuovo caso mediatico: lei, che ben sa cosa vuol dire andare in giro con security e circondata dai fan, si è trovata dalla parte opposta quando, mentre si avvicinava alla star dell’NBA Victor Wembanyama per una foto, è stata colpita in faccia dalla sua security.

Britney ha sporto denuncia alla polizia di Las Vegas dopo essere stata, secondo le sue parole, aggredita da un membro della sicurezza di Wembanyama, che l’avrebbe colpita quando ha chiesto di fare una foto con il giocatore di basket, facendo cadere dal viso i suoi occhiali. Poco dopo la popstar ha scritto su Instagram:

«Le esperienze traumatiche non sono nuove per me, ne ho avute molte. Non ero tuttavia preparata a quello che mi è successo ieri sera», ha scritto Britney Spears raccontando di aver riconosciuto Wembanyama nella hall del suo albergo e di averlo visto in un ristorante di Las Vegas dove stava cenando, e di essersi decisa ad avvicinarsi per salutarlo e congratularsi con lui per il suo successo». La Spears racconta che la sicurezza del giocatore di basket «mi ha dato un manrovescio in faccia senza voltarsi… facendomi quasi cadere e facendomi cadere gli occhiali dal viso».

Britney ha aggiunto: «Vengo sempre assalita dalla gente. In effetti, quella sera sono stata assalita da un gruppo di almeno 20 fan. La mia squadra di sicurezza non ha colpito nessuno di loro». Poi ha aggiunto: «C’era molto rumore, così gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione. Sono a conoscenza della dichiarazione del giocatore che dice che l’avrei afferrato da dietro, ma gli ho semplicemente dato un colpetto sulla spalla».

In un’intervista di ieri Wembanyama ha parlato dell’incidente, dicendo di «non aver visto cosa è successo, perché stavo camminando dritto e ci è stato detto ‘Non fermatevi’… Ma quella persona mi ha afferrato da dietro – non sulla spalla, mi ha afferrato da dietro – e quindi so solo che la sicurezza l’ha spinta via». Il giocatore non è stato in grado di descrivere con quale forza la sicurezza abbia spinto via la Spears perché, dice, non si è fermato a vedere cosa stesse accadendo. Ha anche aggiunto di aver saputo che la donna era Britney solo “un paio d’ore dopo”.