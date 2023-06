Britney risponde alle accuse sull’utilizzo di droga: «Tutto molto triste»

Britney Spears torna al centro di una bufera mediatica dopo che il tabloid inglese ‘The Sun’ ha pubblicato delle indiscrezioni secondo cui l’ex marito, Kevin Federline, avrebbe dichiarato che la cantante sarebbe «sotto anfetamina» e aggiunto: «Ho pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che si svegliasse… È terrificante. Lei è la madre dei miei figli». Non solo, Federline si sarebbe spinto a progettare persino un intervento in tal senso perché «non voglio che i ragazzi si sveglino una mattina e scoprano che la loro madre ha avuto un’overdose». Dichiarazioni allarmanti che hanno portato all’immediata reazione dell’ex moglie, che in un post su Instagram ha prontamente smentito: «Il fatto che le persone affermino cose che non sono vere è così triste» ha scritto la Spears, sottolineando che «potrebbero anche non essere loro ad aver detto cose del genere, non hanno alcun senso».

La questione, però, non sembra soltanto un botta e risposta tra due coniugi che si sono lasciati e mettono di mezzo i figli. Sentito da Tmz, lo stesso Federline ha infatti ammesso di aver concesso un’intervista a ‘The Sun’ ma senza aver parlato dell’utilizzo di droge. E ha anche tuonato contro il tabloid accusandolo di «fabbricare bugie e pubblicare il dolore al cuore che la nostra famiglia ha sopportato, insieme al trauma dei nostri figli minorenni». Inoltre, ha tacciato quelle indiscrezioni come «clickbait e un altro ripugnante esempio di dove, purtroppo, oggi è affondato un certo giornalismo».

Non è però un fulmine completamente a ciel sereno, perché già erano emerse ricostruzioni su un rapporto non certo semplice tra i due, aggravato dalla tutela dei figli. Si tratta di Preston (17 anni) e Jayden (16 anni) che pare stiano progettando di trasferirsi alle Hawaii insieme al padre. Britney non li vedrebbe da un anno.