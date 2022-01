Britney posa nuda su Instagram: «Sono una donna libera, non mi sono mai sentita meglio»

Britney Spears ha posato nuda in una serie di nuovi scatti pubblicati su Instagram. Con solo delle calze bianche addosso e delle emoji per nascondere le parti intime, la popstar ha commentato le foto con questa didascalia: «Free woman energy has never felt better»





Da poche settimane finalmente libera dalla conservatorship di cui tantissimo si è parlato negli ultimi mesi, Britney sta festeggiando. Lo aveva anche annunciato: «Festeggerò la mia libertà e il mio compleanno per i prossimi due mesi! Insomma, dopo tredici anni… ho aspettato abbastanza». Pare che Britney stia anche lavorando a una nuova canzone. Così, almeno, ha scritto su Instagram. Diverso il discorso che riguarda i tour: «So che non sto più suonando in arene enormi con la mia band, ma sarò onesta e dirò che la vita in tour è dura». «I miei primi tre anni nel settore sono stati fantastici, ma sarò completamente onesta e dirò che dopo quei tre tour e quei ritmi… non credo di volerlo fare di nuovo! L’ho odiato!»

Il suo ultimo album, Glory, è uscito nel 2016.