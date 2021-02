Britney parla dopo l’uscita del nuovo documentario: «Non importa quello che pensiamo di sapere»

Britney ha fatto alcune dichiarazioni sul suo profilo Instagram dopo la messa in onda, il 5 febbraio, del nuovo documentario Framing Britney Spears, di cui vi abbiamo parlato qui.

Senza entrare nei dettagli su argomenti come la conservatorship del padre o il movimento Free Britney, la popstar ha pubblicato sui social un video di una sua performance di Toxic, scrivendo: «Non posso credere che questa performance di Toxic sia di 3 anni fa!!! Amerò sempre stare sul palco… ma mi sto prendendo del tempo per imparare a essere una persona normale. Amo semplicemente godermi le cose semplici della vita di ogni giorno!». Per poi aggiungere: «Ogni persona ha la sua storia e la sua visione sulle storie degli altri! Abbiamo tutti vite diverse, belle e luminose!!! Ricordate, non importa quello che pensiamo di sapere sulla vita di una persona, non è niente in confronto a quello che la persona vive dietro l’obiettivo!»





Enigmatica come sempre, questa volta la Spears è stata sostenuta anche dal fidanzato Sam Asghari, che in una Instagram Story pubblicata il 9 febbraio se la prende con il padre di Britney: «È importante che la gente capisca che ho zero rispetto per qualcuno che cerca di controllare la nostra relazione e getta costantemente ostacoli sulla nostra strada. Secondo me Jamie è un cazzone totale», ha scritto. «Non entrerò nei dettagli perché ho sempre rispettato la nostra privacy, ma allo stesso tempo sono venuto in questo paese per poter esprimere la mia opinione e la mia libertà».