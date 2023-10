Britney, nuove anticipazioni dal libro: «Sono diventata un robot»

Più ci avviciniamo all’uscita del libro di memorie di Britney e più escono anticipazioni. Dopo la dichiarazione su Timberlake e l’aborto: «Justin sicuramente non ne era felice. Ha detto che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani», ecco nuovi estratti pubblicati sui media USA.

Su People si legge che la conservatorship la faceva sentire solo un robot, ma “una sorta di robot bambino”. «Ero stata così infantilizzata che stavo perdendo pezzi di ciò che mi faceva sentire me stessa», ha detto in un nuovo estratto dal suo prossimo libro di memorie, The Woman in Me (in uscita il 24 ottobre).

Nella sezione dedicata alla conservatorship, la Spears ha spiegato come questa abbia portato a un nuovo tipo di esame e controllo sulla sua vita, diverso da quello che aveva sperimentato fino a quel momento. «Sono stata sotto osservazione continua», ha detto la Spears, descrivendo lo sguardo costante e i commenti sul suo corpo fin dall’adolescenza. Ha inoltre dichiarato che «rasarmi la testa» è stato il suo «modo per respingere tutto questo». Ma sotto la conservatorship, ha aggiunto la Spears, «mi è stato fatto capire che quei giorni erano ormai finiti».

La cosa peggiore, ha detto la Spears, è stato il modo in cui suo padre l’avrebbe trattata in quel periodo: «Se pensavo che essere criticata per il mio corpo dalla stampa fosse brutto, mio ​​padre mi ha fatto ancora più male. Mi ha ripetutamente detto che sembravo grassa e che avrei dovuto fare qualcosa al riguardo».

Ha aggiunto: «Sentirsi come se non fossi mai abbastanza brava è uno stato d’animo schiacciante. Mi aveva inculcato quel messaggio da ragazza, e anche dopo aver realizzato così tanto continuava a farlo».

Durante questo periodo la Spears perse la sua creatività, affermando che la sua «passione per il canto e la danza… era quasi uno scherzo a quel punto». La conservatorship, ha detto Spears, «mi ha anche spogliato della mia femminilità, trasformandomi in una bambina». Sul palco, la Spears ha detto di sentirsi più una “entità” che una persona e, di conseguenza, ha perso il contatto con l’unica cosa che ha sempre significato di più per lei: «Ho sempre sentito la musica nelle mie ossa e nel mio sangue; mi hanno rubato anche questo».

La Spears ha detto che ripensando ai tredici anni di tutela e al controllo che suo padre “e i suoi soci” avevano sul suo corpo e sul suo denaro «la fa sentire male». Ha individuato anche l’ovvio doppio standard, scrivendo: «Pensa a quanti artisti maschi hanno scommesso tutti i loro soldi; quanti hanno abusato di sostanze o hanno avuto problemi di salute mentale. Nessuno ha cercato di togliergli il controllo sui propri corpi e sul proprio denaro. Non meritavo quello che mi ha fatto la mia famiglia».

La Spears ha condiviso alcuni dei primi ricordi del Mickey Mouse Club, incluso il primo bacio con Justin Timberlake Britney ha inoltre parlato del serpente “terrificante” con cui ha lavorato durante la sua famosa performance di I’m a Slave 4 U agli MTV Video Music Awards del 2001.

La Spears ha anche parlato un po’ della sua vita in questi giorni, dopo la conservatorship: «Imparare questa nuova libertà, lo ammetto, è una sfida». Ma ha aggiunto: «Negli ultimi 15 anni o anche all’inizio della mia carriera, mi sono seduta mentre le persone parlavano di me e raccontavano la mia storia. Dopo essere uscita dalla tutela, sono stata finalmente libera di raccontare la mia storia senza conseguenze».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.