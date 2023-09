Britney, la polizia a casa sua per un controllo dopo il video con i coltelli. Lei: «Sono finti, rilassatevi»

Britney Spears ha chiesto ai fan privacy dopo che la polizia ha fatto visita a casa sua per un controllo dopo che uno dei suoi ultimi post è diventato virale.

Nel video, la popstar balla e volteggia insieme a quelli che sembrano essere coltelli da cucina. In una didascalia del video ora modificata si legge: «Oggi ho iniziato a giocare in cucina con i coltelli !!! Non preoccupatevi NON sono veri coltelli!!! Halloween è tra poco!!!». Ma questo non è bastato per far diminuire le preoccupazioni dei fan.

Secondo quanto riportato da NBC, le autorità hanno effettuato un controllo. E poco dopo, Britney è tornata sui social: «State tranquilli, sto solo copiando Shakira!», ha scritto questa volta riferendosi alla performance della popstar colombiana agli MTV VMAs di poche settimane (realizzata, appunto, con utilizzo di coltelli da scena).

Un portavoce dello sceriffo della contea di Ventura ha dichiarato a Billboard che il controllo è avvenuto in seguito a una segnalazione di una persona vicina a Britney, e non da un fan. Una situazione che si ripete: lo scorso gennaio, dopo che Britney aveva cancellato la sua pagina Instagram, i fan avevano chiamato la polizia per un controllo, e fortunatamente non c’era nulla che non andasse. «Mi sentivo come se fossi stata vittima di bullismo anche per essere stata rappresentata ancora una volta in maniera ingiusta dai media», aveva scritto Britney in una nota.