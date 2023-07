Britney: due ex famosi avrebbero fatto ritardare l’uscita del libro

Il libro di memorie di Britney Spears non è ancora uscito ma fa già discutere. Questa volta si parla della data di pubblicazione, che avrebbe subito diversi posticipi a causa di due celebrities: Justin Timberlake e Colin Farrell.

L’annuncio di The Woman In Me, che uscirà a ottobre, avrebbe infatti messo in allerta il team di legali dei due, entrambi ex fidanzati della popstar. A rivelarlo è il Sun, secondo il quale gli avvocati di entrambi avrebbero affermato che sarebbe iniziata una causa se alcuni passaggi della biografia non fossero stati censurati prima della pubblicazione.

«Gli avvocati hanno chiesto di vedere il suo libro in anticipo ed erano irremovibili sul fatto che alcune delle rivelazioni dovessero essere rimosse», ha detto una fonte al Sun. «Justin e Colin erano consapevoli di ciò che si poteva dire su di loro». Un’altra fonte ha invece riferito al Daily Mail che non ci sarebbero state «minacce legali da parte di Justin o Colin».

Intanto, il 24 ottobre si avvicina.