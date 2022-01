Britney attacca nuovamente la sorella: «Avrei dovuto prenderla a sberle»

In un nuovo post pubblicato su Instagram ieri sera e poi cancellato, Britney ha nuovamente attaccato la sorella Jamie Lynn e la madre.

Jamie Lynn sta in questi giorni rilasciando alcune interviste per l’uscita del suo libro, Things I Should Have Said, in cui parla ovviamente anche del rapporto con la sorella.

«Mi dispiace Jamie Lynn, non sono stata abbastanza forte da fare quello che avrebbe dovuto essere fatto… schiaffeggiare te e mamma sulla faccia!», ha scritto Britney alla fine di un lungo post che trovate qui sotto.

Britney accusa Jamie Lynn di avere avuto un’infanzia semplice, a differenza sua.



«Sono tornata a casa da Jamie Lynn sul divano a guardare i suoi programmi televisivi subito dopo che io e Justin [Timberlake] ci siamo lasciati». «Avevo lavorato tutta la mia vita e non sapevo come essere servita e riverita da mamma», ha continuato. «Stare seduti lì e farsi portare i milkshake al cioccolato con il ghiaccio perfettamente tritato. Poi guardare la TV per ore e sdraiarsi in piscina».

«Questa non è mai stata la mia vita». Britney ha poi parlato del fatto che la sorella, a 12 anni, avesse un proprio show (Zoey 101, ndr): «Come diavolo fa una dodicenne ad ottenere uno show su Nickelodeon?»



«Mia mamma era sotto antidolorifici e riusciva a malapena a sostenere una conversazione, lei e mio padre si erano lasciati» ha dichiarato. «Mi ricordo che era seduta sul pavimento durante una discussione e che non si alzava mai».

Il post: