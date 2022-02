Brit Awards 2022, tre premi ad Adele, Olivia Rodrigo e i Silk Sonic battono i Måneskin

Si sono tenuti ieri sera i Brit Awards 2022, i premi dell’industria discografia del Regno Unito. Com’era prevedibile, il ritorno di Adele è stato premiato. La postar inglese ha vinto tre statuette: artista dell’anno, canzone dell’anno con Easy On Me, album dell’anno con 30.

Com’è noto, da quest’anno i Brits hanno cancellato le categorie di genere – niente più artista femminile dell’anno, ad esempio, ma solo artista dell’anno – e quindi a contendere ad Adele i premi di artista e album dell’anno c’erano Ed Sheeran Dave, Sam Fender e Little Simz. Quest’ultima ha vinto il premio come migliore nuova artista (o migliore nuov* artista, nella logica gender neutral dei Brits).

Nel 2022 sono state introdotte quattro categorie votate su TikTok: Alternative/Rock Act, Hip-Hop/Grime/Rap Act, Dance Act e Pop/R&B Act. In quest’ultima ha vinto Dua Lipa. Tra le performance della serata, Adele, Liam Gallagher, Ed Sheeran.

Qui Adele, commossa, porta a casa il premio per l’album e lo dedica al figlio:

I Måneskin erano candidati in due categorie internazionali, che nel Regno Unito comprendono anche gli artisti americani: Best International Group e Best International Song. Nella prima sono stati battuti dai Silk Sonic, ovvero Bruno Mars e Anderson .Paak. Nella seconda, dov’erano candidati con I Wanna Be Your Slave, sono stati superati da Olivia Rodrigo con Good for U.

A questo link il riassunto della serata fatto dai Måneskin. Qui il momento della vittoria di Rodrigo, col regista che van a cercare le facce dei Måneskin:

E qui il premio per il miglior gruppo dell’anno vinto dai Wolf Alice introdotto dai «current Eurovision winners» Måneskin:

Ecco l’elenco dei vincitori (in neretto):

Artist of The Year

Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Best Group

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice

Brits Rising Star

Holly Humberstone

Bree Runway

Lola Young

Song Of The Year

A1 & J1 – ‘Latest Trends’

Adele – ‘Easy On Me’

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – ‘Don’t Play’

Becky Hill and David Guetta – ‘Remember’

Central Cee – ‘Obsessed With You’

Dave – ‘Clash (featuring Stormzy)’

Ed Sheeran – ‘Bad Habits’

Elton John and Dua Lipa – ‘Cold Heart’

Glass Animals – ‘Heat Waves’

Joel Corry/Raye/David Guetta – ‘Bed’

KSI – ‘Holiday’

Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – ‘Wellerman’

Riton x Nightcrawlers – ‘Friday (featuring Mufasa and Hypeman)’

Tion Wayne and Russ Millions – ‘Body’

Tom Grennan – ‘Little Bit of Love’

Best New Artist

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz

Self Esteem

Album Of The Year

Adele – ’30’

Dave – ‘We’re All Alone In This Together’

Ed Sheeran – ‘=’

Little Simz – ‘Sometimes I Might Be Introvert’

Sam Fender – ‘Seventeen Going Under’

Best Rock/Alternative Act

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender

Tom Grennan

Wolf Alice

Best Hip Hop/Grime

AJ Tracey

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Best Dance Act

Becky Hill

Calvin Harris

Fred Again…

Joel Corry

Raye

Best Pop/RnB Act

Adele

Dua Lipa

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Best International Artist

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Best International Group

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

The War On Drugs

International Song of the Year

ATB/Topic/A75 – ‘Your Love’

Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’

Ckay – ‘Love Nwantiti (Ah Ah Ah)’

Doja Cat – ‘Kiss Me More (featuring Sza)’

Galantis/Guetta/Little Mix – ‘Heartbreak Anthem’

Jonasu – ‘Black Magic’

Kid Laroi and Justin Bieber – ‘Stay’

Lil Nas X – ‘Montero (Call Me By Your Name)’

Lil Tjay & 6lack – ‘Calling My Phone’

Måneskin – ‘I Wanna Be You Slave’

Olivia Rodrigo – ‘Good 4 U’

Polo G – ‘Rapstar’

Tiësto – ‘The Business’

The Weeknd – ‘Save Your Tears’

Songwriter of the Year

Ed Sheeran