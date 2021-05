Brit Awards 2021, ecco i vincitori

Si è chiusa la cerimonia dei Brit Awards 2021, i principali premi musicali inglesi. Se c’è una vincitrice della serata si tratta di Dua Lipa, premiata per l’album dell’anno (Future Nostalgia) e come migliore artista femminile.

Nel suo discorso di accettazione di quest’ultimo premio, la cantante ha sollecitato il premier Boris Johnson ad alzare gli stipendi dei lavoratori in prima linea nella lotta alla pandemia, dedicando la vittoria a Elizabeth Anionwu.

La cerimonia è stata presentata da Jack Whitehall e si è svolta alla O2 Arena di Londra di fronte a 4000 persone, per lo più operatori sanitari e lavoratori essenziali. I Coldplay hanno aperto lo show eseguendo Higher Power su una chiatta sul Tamigi.

Nella categoria artista emergente è stata premiata Arlo Parks, nei singoli si è affermato Harry Styles con Watermelon Sugar, che è anche l’unico maschio ad essersi imposto nelle (poche) categorie miste. Presente a Londra, Taylor Swift è stata premiata come Global Icon, prima donna a raggiungere questo risultato, e ha tenuto un discorso sulla necessità di resistere a «turbolenze e pressioni». Per la prima volta, un gruppo tutto femminile si è affermato nella categoria Best Group: si tratta delle Little Mix.

Billie Eilish ha accettato il premio come migliore artista femminile internazionale in video, la premiazione per il migliore artista maschile internazionale (The Weeknd) è stata introdotta da Michelle Obama, la statuetta per il miglior gruppo internazionale è andato alle Haim. In marzo, era stata annunciata la vincitrice della categoria Rising Star: Griff.

Ecco l’elenco di nominati e vincitori (in neretto e corsivo), a parte le due vincitrici note prima della cerimonia (Swift e Griff):

Breakthrough Artist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Male Solo Artist

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Female Solo Artist

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

British Single

220 Kid & Gracey, Don’t Need Love

Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith, Rain

Dua Lipa, Physical

Harry Styles, Watermelon Sugar

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy, Ain’t It Different

Joel Corry ft MNEK, Head & Heart

Nathan Dawe ft KSI, Lighter

Regard & Raye, Secrets

Simba ft DTG, Rover

Young T & Bugsey ft Headie One, Don’t Rush

British Group

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

International Group

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

International Female Solo Artist

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

International Male Solo Artist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Mastercard Album Of The Year

Arlo Parks, Collapsed In Sunbeams

Celeste, Not Your Muse

Dua Lipa, Future Nostalgia

J Hus, Big Conspiracy

Jessie Ware, What’s Your Pleasure