Brit Award, guarda Billie Eilish che canta ‘No Time to Die’

La scorsa settimana Billie Eilish ha canalizzato la sua sensibilità gotica per il nuovo tema di James Bond, No Time to Die. A completare le tante esibizioni durante la stagione dei premi, la popstar è apparsa anche ai Brit Award dove ha ritirato il premio come miglior artista internazionale e ha cantato il brano insieme fratello Finneas.

Il duo – Eilish alla voce e Finneas al piano – era accompagnato da Johnny Marr alla chitarra, e da un’intera sezione di archi, per gentile concessione di Hans Zimmer. La platea dei Brit Award ha gridato “Ti amo!” durante tutta la performance e tutto il pubblico ha esultato dopo l’inciso.

Prima dell’esibizione, Billie e Finneas hanno partecipato al programma BBC Breakfast per discutere del processo di scrittura di No Time to Die. Il tema è stato composto e registrato mentre i due erano in tournée in Texas dopo “un periodo di blocco dello scrittore”, secondo Billie.

“Abbiamo suonato alcune canzoni dell’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? nelle stanze d’albergo”, ha ricordato Finneas. “È sempre stata la nostra filosofia: mai lasciare che posto in cui ti trovi ti impedisca di fare musica eccezionale”.

“Ricordo che all’inizio dell’anno scorso abbiamo detto a tutto il nostro team: ‘Ehi, se ci fosse la possibilità di fare qualcosa su Bond, vorremmo essere coinvolti'”, ha spiegato Eilish. “Faremo tutto quello che serve”.

No Time to Die sarà il quinto e ultimo film di James Bond con Daniel Craig nel ruolo dell’Agente 007. Dopo la sua premiere a Londra il 31 marzo, il film uscirà in Italia il 9 aprile.